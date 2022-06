Si va dal Film Festival di Bellaria a quello di Ferrara, passando per rassegne estive come quelle di Spilamberto (Mo) e Castellarano (Re). Sono 24 i festival e 21 le rassegne dedicate a cinema e audiovisivo finanziati quest’anno dalla Regione Emilia-Romagna. La Giunta regionale ha approvato la graduatoria del bando promosso per favorire l’organizzazione e la realizzazione di manifestazioni in ambito cinematografico e audiovisivo di rilievo regionale, nazionale e internazionale.

Quest’anno si sono candidati 54 progetti (27 festival e 27 rassegne), e sono stati assegnati contributi a 45 progetti, per un totale di finanziamento di 595 mila euro (20.000 euro aggiuntivi rispetto alla dotazione inizialmente prevista di 575.000 euro).

I contributi sono stati assegnati con il bando annuale, che ha messo a disposizione risorse per un massimo del 50% dei costi ammissibili: il costo totale delle manifestazioni complessivamente è di circa 3,4 milioni (2,2 milioni per i festival annuali e 1,2 circa per le rassegne).

“I festival e le rassegne sono ottime occasioni per promuovere la diffusione del linguaggio cinematografico, oltre che per perseguire lo sviluppo economico del settore- commenta l’assessore regionale alla Cultura, Mauro Felicori-. Le persone si accostano con maggiore facilità a queste manifestazioni, che creano sul territorio anche notevoli ricadute economiche positive. La Regione continuerà a sostenere con decisione le iniziative di maggiore qualità”.

Fra le azioni previste nell’ambito delle rassegne e dei festival anche l’organizzazione di momenti di formazione del pubblico, compresi quelli dedicati a bambini e ragazzi, e occasioni di confronto e approfondimento per gli operatori del settore.

Diversi i criteri utilizzati dal Nucleo per la valutazione dei progetti e per l’assegnazione delle risorse, come la coerenza con gli obbiettivi previsti dall’invito, la rilevanza regionale e nazionale, la qualità della proposta progettuale, la struttura finanziaria, la struttura organizzativa, la strategia di formazione e ampliamento del pubblico, l’ampliamento dell’offerta territoriale.

Festival e rassegne

I festival annuali sono manifestazioni di rilievo regionale e nazionale, già attive sul territorio regionale, che propongono una programmazione di qualità della produzione cinematografica, anche caratterizzata da tematicità o genere, finalizzate alla formazione e all’ampliamento del pubblico attraverso una selezione di opere in concorso, con un programma articolato in almeno 3 giornate consecutive di programmazione e non meno di 10 proiezioni.

Le rassegne annuali sono manifestazioni rivolta al pubblico, nel campo cinematografico e audiovisivo, anche a carattere non periodico, caratterizzate da una programmazione di qualità, complementare alle attività di esercizio cinematografico diffuso e alle manifestazioni estive, proponenti opere audiovisive selezionate sulla base di una tematica o finalità specifica, con un periodo di programmazione saltuaria, anche non consecutiva, comprendente non meno di 10 proiezioni.