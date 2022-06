L’eccellenza della meccanica emiliana è famosa in tutto il mondo. Negli ultimi anni, Germania e Svizzera sono diventati due mercati fondamentali per le imprese modenesi. Per aiutare i propri associati a scovare le nuove possibilità di export B2B, Lapam propone un webinar gratuito martedì 28 giugno alle 18 in compagnia della Camera di Commercio Italo Tedesca (Italcam) e di quella Italiana per la Svizzera.

Secondo i dati ISTAT, nell’aumento dell’export nazionale nel primo trimestre del 2022 Germania e Svizzera hanno fatto la parte del leone: l’elevatissima qualità della produzione meccanica italiana, insieme alle crisi dovute prima alla pandemia e poi alla guerra in Ucraina hanno rafforzato questa relazione commerciale aprendo grandi possibilità per le imprese del territorio.

La provincia di Modena nel 2021 ha esportato prodotti meccanici verso la Germania per 355 milioni di euro con una crescita del 17,6% rispetto al 2020. In merito ala Svizzera, invece, l’aumento è stato più contenuto (+1,3%) per un volume di affari complessivo di 37 milioni.

Nel corso del webinar, dialogheranno Isabella Pignagnoli Hoffmann di Italcam, Ilaria Ceddia, della Camera di Commercio Italiana per la Svizzera, e Livio Lazzari, referente del settore meccanica di Lapam, che approfondiranno strategie e canali per aumentare ulteriormente i volumi delle esportazioni. L’evento sarà gratuito, previa iscrizione tramite il modulo online su www.lapam.eu.