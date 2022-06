Le conseguenze che sta provocando sulla circolazione il tragico incidente avvenuto sull’Autosole è solo un primo segnale di ciò che potrebbe accadere con le limitazioni al traffico conseguenti alla manutenzione del Ponte di S. Ambrogio.

Il rischio – affermano Cna, Confesercenti, Lapam e Confcommercio – è che queste situazioni si creino molto più frequentemente di quanto non si pensi, creando enormi difficoltà alla movimentazione di persone e merci sull’asse est-ovest.

Per questo le Associazioni chiedono alla Prefettura di individuare ogni tipo di soluzione alternativa.

Ad esempio – prosegue la nota – un casello ad elevata automazione (come quella di sasso Marconi Nord) in corrispondenza del parcheggio di Castelfranco, in entrata e in uscita, in modo da permettere di bypassare il ponte di S. Ambrogio uscendo a Modena Sud o a Modena Nord.

Una sorta di piano B che consenta di mitigare la grande preoccupazione che sta prendendo piede per gli enormi disagi che si verranno a creare.