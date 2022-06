Il dottorando Unimore in ICT – Information and Communication Technologies Ruben Asanovski si è aggiudicato il premio Best Paper Award nella conferenza EUROSOI-ULIS 2022, istituito da SiNANO Institute, l’Associazione accademica e scientifica europea per la nanoelettronica, in memoria di Androula Nassiopoulou.

Il contributo di Ruben Asanovski ha evidenziato come la metodologia più comunemente utilizzata per misurare la presenza di difetti all’interno dei transistor elettronici che fanno funzionare tanti dispositivi di uso quotidiano fornisce dati inattendibili se impiegata sui transistor prodotti con le tecnologie più moderne. Questo risultato fornisce la base per migliorare la capacità di diagnosticare difetti di elettronica e, in prospettiva, contribuirà a migliorare il funzionamento dei circuiti elettronici.

L’Associazione SiNANO raccoglie i 25 maggiori istituti di ricerca europea nel campo della micro e nanoelettronica e rappresenta in Europa la roadmap internazionale per dispositivi e sistemi, che tramite una serie di previsioni sui probabili sviluppi nei dispositivi e nei sistemi elettronici indirizza lo sviluppo delle tecnologie nanoelettroniche a livello mondiale.

“Sono molto soddisfatto di questo premio poiché sottolinea che la nostra ricerca suscita l’interesse di gruppi di ricerca del panorama internazionale – ha commentato Ruben Asanovski -. Nel nostro articolo abbiamo rianalizzato in maniera critica uno dei metodi più utilizzati in letteratura per caratterizzare la quantità di difetti all’interno di transistor elettronici”.

La conferenza EUROSOI-ULIS riunisce scienziati e ingegneri che lavorano nel mondo accademico, nella ricerca e nell’industria nel campo della tecnologia SOI (silicio su isolante) e dei dispositivi su nanoscala.