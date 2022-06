Siamo in estate e, come ogni anno, la biblioteca Panizzi e le decentrate adottano un nuovo orario per i mesi di giugno, luglio e agosto. Mentre le decentrate hanno già avviato l’apertura estiva a partire dal 6 giugno, nella biblioteca centrale il nuovo orario entrerà in vigore dal 27 giugno.

A partire dal 27 giugno e fino al 27 agosto la biblioteca Panizzi sarà dunque aperta dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.15. Le biblioteche decentrate, oltre ad essere aperte al pubblico tutte le mattine dal lunedì al sabato, offriranno regolarmente i propri servizi a pomeriggi alternati. In particolare, il lunedì pomeriggio rimarrà aperta la biblioteca di Rosta Nuova e quella di Santa Croce, il martedì pomeriggio ci si potrà rivolgere alla biblioteca dell’Ospizio e allo Spazio Culturale Orologio, il mercoledì sarà aperta la biblioteca di San Pellegrino e quella di Santa Croce, il giovedì pomeriggio quella di Ospizio, quella di Rosta Nuova e lo Spazio Culturale Orologio mentre il venerdì resterà aperta la biblioteca di San Pellegrino.

Anche nel periodo estivo viene quindi complessivamente garantita l’apertura dei servizi bibliotecari 6 giorni su 7, in modo continuativo (tranne il giorno di ferragosto) per un totale di 180 ore settimanali di apertura. Inoltre, rimane attivo il servizio di prestito in rete, che consente agli utenti di accedere in qualsiasi momento al patrimonio delle biblioteche di Reggio e Provincia, prenotando online il libro desiderato e facendolo arrivare in un’altra biblioteca a propria scelta.

Maggiori informazioni sono reperibili sul sito www.bibliotecapanizzi.it e sulle pagine social delle biblioteche.

ORARI ESTIVI E CONTATTI

BIBLIOTECA PANIZZI

via Farini 3, telefono 0522 456084

Dal 27 giugno al 27 agosto:

da lunedì a sabato 9.00 – 13.15

BIBLIOTECA OSPIZIO

via Emilia Ospizio 30/b, telefono 0522 585639

Dal 6 giugno al 3 settembre:

da lunedì a sabato 9.00 – 12.45

martedì e giovedì 16.00 – 19.00

BIBLIOTECA ROSTA NUOVA

via Wybicki 27, telefono 0522 585636

Dal 6 giugno al 3 settembre:

da lunedì a sabato 9.00 – 12.45

lunedì e giovedì 16.00 – 19.00

BIBLIOTECA SAN PELLEGRINO

via Rivoluzione d’Ottobre 29, telefono 0522 585616

Dal 6 giugno al 3 settembre:

da lunedì a sabato 9.00 – 12.45

mercoledì e venerdì 16.00 – 19.00

BIBLIOTECA SANTA CROCE

via Adua 57, telefono 0522 585600

Dal 6 giugno al 3 settembre:

da lunedì a sabato 9.00 – 12.45

lunedì e mercoledì 16.00 – 19.00

SPAZIO CULTURALE OROLOGIO

via Massenet 17/a, telefono 0522 585396

Dal 6 giugno al 10 settembre:

da lunedì a sabato 9.00 – 13.00

martedì e giovedì 16.00 – 19.00

Lo Spazio Culturale Orologio resterà chiuso dall’8 al 20 agosto