Nel mese di giugno le campagne bolognesi si colorano del giallo dorato del grano maturo. È lui l’oro della pianura, simbolo di fertilità della terra e pilastro dell’alimentazione nostrana, parte inscindibile della storia della pianura bolognese. È lui il protagonista dell’Open Day del Gusto in programma per domenica 26 giugno a Villa Smeraldi, un evento che nasce proprio per riscoprire e celebrare l’intreccio di cultura, cibo e tradizioni che ruota attorno al biondo cereale.

Le celebrazioni caratterizzeranno tutta la settimana in cui ricorre la solennità di San Giovanni battista, con rievocazioni, mostre e tour guidati.

Il programma della settimana

Martedì 21 giugno

Ore 16 “15 anni di Cooperativa Anima e 30 anni di L.381/91”, convegno con Carlo Lepri e docenti dell’Università di Bologna. A seguire AperiVilla presso la Locanda Smeraldi e

Ore 21 “Le zanzare in pigiama”, letture per bambini della tradizione contadina, a cura di Prospectiva scarl. Partecipazione gratuita. Prenotazione obbligatoria a segreteria.museo@cittametropolitana.bo.it.

Mercoledì 22 giugno

Ore 21 Notti magiche alle Ville e ai Castelli, con Andrea Padova (pianoforte).

Per maggiori informazioni: conoscerelamusica.it/concerto-andrea-padova-2022.html

Prenotazioni: conoscerelamusica@gmail.com oppure 331.8750957.

Giovedì 23 giugno

Ore 18 “Le piante tintorie e fitoterapiche per la Notte di S. Giovanni. I colori che proteggono e trasformano, preparazione dell’acqua di S. Giovanni”. Passeggiata nel giardino tintorio a cura di Mara Di Giammatteo Trame Tinte d’Arte. Partecipazione gratuita. Prenotazione obbligatoria a segreteria.museo@cittametropolitana.bo.it.

Venerdì 24 giugno

Ore 17 Mietitura con mietilega a cura dell’associazione Gruppo della Stadura;

Ore 18 Da San Giovanni a San Paolo: caccia alla cipolla nel parco storico di Villa Smeraldi. Laboratorio per bambini dai 6 anni, a cura di Saltarupe della Bassa e Prospectiva scarl. Partecipazione gratuita. Prenotazione obbligatoria a segreteria.museo@cittametropolitana.bo.it. A seguire possibilità di cena alla Locanda Smeraldi, con menù crescentine e tigelle.

Domenica 26 giugno, Festa della trebbiatura – Open Day del gusto

Mattina:

Ore 9.30-12.30 workshop di tessitura a mano a cura di Nicoletta Di Gaetano. Info e costi trametinte@gmail.com;

Ore 9.30 “Tour degli antichi mulini”: ciclo-escursione, di circa 21 chilometri, dedicata all’osservazione del paesaggio rurale tra passato e presente. Partendo dalla carta di Andrea Chiesa del 1742, si raggiungerà la zona di due antichi mulini e infine il museo della religiosità popolare presso la Pieve di San Giovanni in Triario. Durata stimata 2.30/3 ore, a cura di Saltarupe della Bassa, partecipazione gratuita, possibilità di noleggio bici al prezzo scontato di 8 euro, presso il noleggio AnimaBike o partecipazione con bici propria. Info e prenotazioni: info@saltarupeontour.com o al numero 340.3290048;

Ore 10 SPAZIO CINNI: “Mappe sonore dei luoghi” obiettivo 8 Agenda 2030, laboratorio per bambini di tutte le età, a cura di ReMida Bologna Terre D’Acqua;

Ore 11 Visita guidata al giardino tintorio e presentazione dell’installazione artistica “Solstizio”, a cura di Mara Di Giammatteo e Nikola Filipovic.

Pomeriggio:

Ore 14.30 “Tour degli antichi mulini”: ciclo-escursione, di circa 21 Km, dedicata all’osservazione del paesaggio rurale tra passato e presente. Partendo dalla carta di Andrea Chiesa del 1742, raggiungeremo la zona di due antichi mulini ed infine il museo della religiosità popolare presso la Pieve di San Giovanni in Triario. Durata stimata: 2.30/3 ore, a cura di Saltarupe della Bassa, partecipazione gratuita, possibilità di noleggio bici al prezzo scontato di 8€, presso il noleggio AnimaBike o partecipazione con bici propria.

Info e prenotazioni: info@saltarupeontour.com o al numero 340.3290048;

ore 16 Incontro didattico con gli apicoltori e le api dell’azienda agricola “Il Borgo del Miele”;

ore 16.30 Passeggiata narrante tra i luoghi misteriosi del Museo all’aperto. Laboratorio itinerante con letture, per bambini dai 4 anni, a cura di Prospectiva scarl;

ore 16.30 Presentazione del libro/doppio disco della Pneumatica Emiliano Romagnola e Coro delle Mondine di Bentivoglio: Aven ciapè una bessa, con la partecipazione degli amici che hanno contribuito alla realizzazione. A seguire visita guidata, in musica, all’installazione site specific (Voci) di Arianna Bassetto. Percorso guidato nel parco storico di Villa Smeraldi.

Ore 18 Rievocazione della trebbiatura, a cura dell’associazione Gruppo della Stadura e Pro Loco di Loiano, Gruppo d’la Batdura, in collaborazione con Laboratorio di Meccanica Agraria del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-alimentari, Università di Bologna.

Per tutta la giornata:

Mercato contadino dei produttori del territorio;

Museo aperto, con ingresso gratuito;

Esposizione delle spighe di frumento che ripercorrono la “storia” di questo importante cereale: partendo dagli antichi frumenti monococchi, farri, varietà antiche fino alle più moderne. A cura di Assosementi “Il giro dell’arcolaio”, murale dell’artista Simone Carraro, dedicato al ciclo produttivo della canapa, visitabile al piano terra della sezione “La canapa: una fibra versatile”.

Atelier “Trame Tinte d’Arte” aperto con presentazione dei nuovi corsi estivi di tintura e tessitura;

Locanda Smeraldi e baracchina crescentine e tigelle aperta per pranzo, merenda e cena con posti a sedere e take away.

Per informazioni ISTITUZIONE VILLA SMERALDI – MUSEO DELLA CIVILTÀ CONTADINA

Via San Marina, 35 – 40010 S. Marino di Bentivoglio (BO)

Tel. 051/891 050 e-mail: segreteria.museo@cittametropolitana.bo.it

https://www.museociviltacontadina.bo.it/