L’aceto balsamico tradizionale emiliano è un prodotto d’eccellenza conosciuto in tutto il mondo. Il cosiddetto ‘oro nero’ fa letteralmente impazzire italiani e stranieri grazie al suo sapore così particolare e inconfondibile. Per far conoscere meglio ai cittadini questo straordinario prodotto, Lapam Confartigianato, l’associazione assaggiatori di aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia e il comune di San Polo d’Enza hanno organizzato un evento martedì 21 giugno alle ore 21 presso la sala polivalente Pontenovo del centro commerciale di San Polo.

L’aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia Dop è qualcosa di più che un semplice alimento: un prodotto d’eccellenza che lega generazioni e generazioni di emiliani nella prosecuzione di una tradizione antichissima. L’aceto balsamico tradizionale è solo il risultato finale di un processo lunghissimo: innanzitutto l’attenta coltivazione delle uve, esclusivamente provenienti dalle nostre terre, poi la minuziosa preparazione del mosto cotto e la preziosissima scelta del legno giusto per costruire la botte in cui farlo invecchiare per almeno 12 anni. È quindi facile comprendere perché si tratta di un alimento così ricercato e di pregio.

All’interno dell’evento, esperti assaggiatori di aceto balsamico tradizionale ne illustreranno le caratteristiche organolettiche, passando successivamente alla pratica, con la possibilità per i partecipanti di assaggiare numerosi campioni diversi per età e legni.

Per ulteriori informazioni e adesioni contattare la biblioteca di San Polo d’Enza al numero 052 2241729 oppure visitare www.lapam.eu.