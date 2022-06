La Provincia di Reggio Emilia informa che da domani, sabato 18 giugno, la Sp 81 Castelnovo Sotto – Novellara sarà vietata al transito, nel tratto compreso tra Santa Vittoria di Gualtieri e San Bernardino di Novellara, ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate.

Il provvedimento – che non riguarderà i mezzi autorizzati e quelli utilizzati per l’effettuazione di operazioni di carico e scarico – è stato adottato a tempo indeterminato in considerazione della sede stradale stretta priva di protezioni laterali, della banchina non transitabile e del presenza di numerosi accessi carrai che, unitamente alle attuali condizioni del piano viabile, determinano una evidente difficoltà di transito dei mezzi pesanti che si ripercuote in termini di sicurezza anche sugli altri utenti della strada.

Lo stesso Comune di Novellara, nei giorni scorsi, aveva sollecitato l’introduzione del divieto di transito ai mezzi pesanti in questo tratto di Sp 81 allo scopo di tutelare maggiormente l’abitato di San Bernardino. La rete viaria circostante, rappresentata dalla Sp 63 del Cerreto, dalla Sp 62R Cispadana” e dalla Sp 42 Novellara – Guastalla, garantisce per altro ai mezzi pesanti un più idoneo e sicuro collegamento.