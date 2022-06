Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, sulla viabilità ordinaria, di competenza del Comune di Bologna, dalle 6:00 alle 12:00 di domenica 19 giugno, sarà chiuso lo svincolo 6 “Castelmaggiore”, in entrata verso Casalecchio/A1 Milano-Napoli e in uscita per chi proviene da San Lazzaro/A14 Bologna-Taranto.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 5 “Lame” o 7 “Bologna Centro”.



