In seguito alla realizzazione del modulo: Aerodinamica e Car design, degli studenti del liceo artistico Gaetano Chierici, inserito nel Pon (programma operativo nazionale) “Apprendimento e socialità”, finanziato con fondi europei, dal prossimo settembre, inizieranno collaborazioni, nell’ambito del design e non solo, fra il liceo Chierici’, e la Silk Faw: la joint venture sino-americana, che intende produrre a Reggio Emilia la “S9”, che sarà la sua prima hypercar ibrida.

La ricerca di progettazione e produzione in 3D, degli studenti del liceo artistico Gaetano Chierici, è scorsa dai primi mezzi di locomozione alle potentissime auto di lusso del futuro, che hanno realizzato il modulo: Aerodinamica e Car design, inserito nel Pon (programma operativo nazionale) “Apprendimento e socialità”, finanziato con fondi europei. Nella giornata conclusiva, la presentazione realizzata dagli studenti è stata attentamente osservata da pregevoli ospiti d’eccezione della Silk Faw. Per la Joint venture sino-americana, sono intervenuti: Marcella Cartia foto (Head of Talent), Nicola Porciani (Head of Product Development S9), Paul Fickers (Head of Architecture & Concept).

Marcella Cartia (Head of Talent Silk Faw) afferma: “Da questo confronto tra la Silk Faw e la realtà di un liceo che prepara giovani talentuosi ad affrontare nuove professioni nel design, potranno nascere collaborazioni interessanti e importanti per gli studenti del Chierici, e per il territorio reggiano”. Gli studenti hanno raccontato il processo di produzione dei loro modelli realizzati in un laboratorio sui temi del disegno e modelli con tecniche varie: termoformatura, taglio laser, stampa 3D, argilla, ripercorrendo l’evoluzione del design, dalla carrozza al robot, con un approfondimento sui veicoli elettrici e sul caso Silk Faw.

L’ architetto Francesco Bombardi (esperto esterno), ha ideato il corso, realizzandolo col docente Giuseppe Politi, e la responsabile del progetto, la docente, Paola Panciroli. Hanno partecipato al percorso gli studenti: Letizia Biagini 4H, Viola Bonanno 4H, Davide Borghi 5C, Stefano Bussi 4C, Licia Caramaschi 5C, Giulia Ghittini, 5C, Luca Grasselli 4C, Emma Guicciardi 5C, Arianna Lanzara 5C, Sherlyn Lazzarini 5F, Chiara Librea 4H, Ginevra Magnani 4C, Tommaso Manfredi 4C, Sebastiano Orlandini 4C, Davide Pistilli 4C, Federico Pluchino 5C, Giada Rubagotti 5H, Karim Sambe 5C, Lucrezia Sassi 5C, Chiara Severi 4H.