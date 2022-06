Partono domani, mercoledì 15 giugno, i lavori di ricostruzione del ponte dello svincolo autostradale che da Modena porta al casello di Borgo Panigale, a Bologna.

Dopo i danni provocati dall’impatto di un mezzo pesante fuori sagoma, il ponte è stato oggetto di interventi parziali di demolizione, necessari per consentire -in sicurezza- il normale transito dei veicoli nella strada sottostante (SP26 via Rigosa).

Contemporaneamente, è partita la progettazione per la ricostruzione del ponte. Attività che ha richiesto approfondimenti tecnici, data la particolarità ingegneristica dell’opera.

“Abbiamo messo a punto, insieme ad Autostrade per l’Italia – afferma l’assessore regionale a Infrastrutture e Mobilità, Andrea Corsini- un cronoprogramma serrato per limitare quanto più possibile i disagi inevitabili ai veicoli che dovranno transitare sulle vie interessate dal cantiere, arterie nodali in particolar modo per il traffico pendolare. D’altra parte, si tratta di interventi indispensabili per garantire la sicurezza di tutti. La Regione- chiude l’assessore- vigilerà come sempre sul rispetto dei tempi stabiliti e sulla realizzazione delle opere”.

Il cantiere e la viabilità

Per consentire la ricostruzione, secondo gli accordi presi con gli enti locali, sarà necessario attivare dalla mattina di mercoledì 15 giugno sulla SP26 via Rigosa un senso unico alternato e transito deviato per gli autocarri per tutta la durata dei lavori, previsti fino a novembre 2022.

Per agevolare la circolazione, sarà realizzata una segnaletica informativa a partire dalla via Emilia – Marco Emilio Lepido e da Zola Predosa intersezioni SS569 e via Masetti.

Nella seconda metà di luglio – e per la durata massima di sette giorni -per consentire l’installazione di quattro nuove travi, sempre in accordo con gli enti locali, è stata prevista la chiusura al traffico della S.P. 26 via Rigosa, nel tratto tra l’intersezione con via Marco Emilio Lepido e via Cavalieri Ducati.

Per tutta la durata delle lavorazioni sarà inoltre garantita l’accessibilità in entrata dello svincolo di Borgo Panigale e in uscita per i veicoli provenienti da Ancona, mentre sarà necessario mantenere chiusa la rampa di uscita per i soli veicoli provenienti da Milano.

Sulla base dello stato di avanzamento del cronoprogramma, Autostrade per l’Italia si impegna ad assicurare una riapertura, in un primo tempo parziale, anche della rampa in uscita per i mezzi provenienti da Milano entro la prima metà di settembre, o comunque prima della ripresa delle attività scolastiche.