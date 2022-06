Sono state rese pubbliche le graduatorie relative all’avviso pubblico nazionale del 2 dicembre 2021 per il Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione -“Piano di estensione del tempo pieno e mense”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU.

Sono 54 i progetti ammessi a contributo nella nostra Regione, di cui 17 in Provincia di Reggio Emilia e ben 4 sul territorio dell’Unione Val d’Enza, confermando la grande capacità di intervento del nostro territorio.

Gli interventi, per un ammontare complessivo di oltre 2 milioni di Euro, sono previsti nel Comune di Bibbiano, nel Comune di San Polo d’Enza, nel Comune di Sant’Ilario d’Enza e (con riserva) nel Comune di Cavriago. I progetti presentati sono mirati ad estendere e qualificare servizi fondamentali per le famiglie quali il tempo pieno e le mense scolastiche.

E’ sicuramente un grande risultato per il territorio dell’Unione Val d’Enza, che si conferma come uno dei più imprenditivi e più premiati anche da questo importante bando nazionale, grazie all’apporto determinante di Uffici tecnici comunali in grado di progettare in modo rapido ed efficiente.

E’ questa la modalità migliore per esprimere il senso dei valori fondativi dell’Europa, in cui si sente concretamente la vicinanza dell’Europa un momento sicuramente delicato e complesso.

Le risorse europee che arrivano sul nostro territorio hanno un impatto strategico, sia perché esprimono la centralità della Scuola e dell’Educazione sia perché rappresentano un importante sostegno alla ripresa economica.

Gli investimenti verranno utilizzati per ampliare in modo stabile i servizi alle famiglie e migliorare la qualità e la funzionalità degli spazi frequentati dai ragazzi, investendo sul futuro e sul benessere delle giovani generazioni, in piena sintonia con l’ampio respiro della programmazione europea, centrata su innovazione, sostenibilità e istruzione.

(Per la Giunta dell’Unione Val d’Enza: Paola Tognoni, Vicesindaco di Bibbiano con delega in Unione alle Politiche Educative)