Un giovane di 21 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto intorno alle 6:00 in via Sottili – SP72 a Codemondo di Reggio Emilia. Il sinistro ha coinvolto un’autovettura ed un camion per la raccolta dei rifiuti. Il ferito grave, trasportato all’Ospedale di Reggio Emilia con codice di massima gravità, sarebbe un operatore addetto alla raccolta. Ferita in modo non grave una donna di 56 anni.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118 con ambulanza ed automedica, i Vigili del fuoco e la Polizia Locale.