Rifiuti abbandonati nella notte in un parcheggio in via dell’industria ai confini tra Bologna e Villanova di Castenaso, potrebbero essere pericolosi e sono in corso accertamenti.

Ad accorgersene un operatore della Brodolini che ha immediatamente avvertito e richiamato l’intervento di Polizia, Vigili del fuoco, Arpae e Polizia locale. Sul posto anche i tecnici del Comune e l’assessore alla Protezione civile Simone Borsari.

L’ingente quantità di rifiuti (che occupava un’area di circa 18 metri per 11) è stata subito messa in sicurezza e nelle prossime ore sarà prelevata da una ditta specializzata.

“Ringrazio tutti gli operatori prontamente accorsi fin dall’alba per mettere in sicurezza l’area ed evitare possibili rischi per i cittadini – è il commento dell’assessore alla Protezione civile Simone Borsari che questa mattina si è recato subito sul posto per verificare la situazione -. Attendiamo l’esito degli accertamenti in corso sulla qualità ed eventuale pericolosità dei materiali abbandonati e auspichiamo che i responsabili di quello che potrebbe configurarsi come un reato ambientale vengano rapidamente individuati”.