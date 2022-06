Tre laureande in informatica dell’ Università di Modena e Reggio Emilia sono arrivate al FabLab Junior di Fiorano Modenese per imparare a sviluppare attività e laboratori per ragazze e ragazzi. Sono Elena, Flavia e Giulia che, a pochi esami dalla laurea, hanno deciso di partecipare ai momenti di formazione proposti dal FabLab Junior, sostenuti da Fondazione di Modena e dal Comune di Fiorano Modenese, per imparare a ideare e realizzare laboratori di robotica e coding per bambini e ragazzi.

Tutte e tre hanno già partecipato in passato al Summer Camp di Ragazze Digitali beneficiando di attività laboratoriali e testimonianze di professioniste e operatrici del mondo digitale. Il Summer Camp Ragazze Digitali, così come il FabLab Junior, è tra le iniziative aderenti al Manifesto per la Repubblica Digitale, l’iniziativa strategica promossa dal Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale contro il digital divide e per la diffusione della cultura digitale.

“Sono ragazze molto competenti – spiega la Responsabile didattica del FabLab Junior Alice Fregni – che vogliono approfondire il versante educativo della realtà digitale. Saranno con noi per un percorso formativo e se vorranno potranno successivamente sperimentarsi in prima persona nel condurre laboratori di Steam education perché c’è davvero bisogno di ragazze che si mettano in gioco in questa attività”.