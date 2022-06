Venerdì 3 giugno 2002, gli agenti della pattuglia di pronto intervento della Polizia Locale di Fiorano Modenese, durante normali controlli del territorio, hanno fermato un veicolo privo di assicurazione.

Il conducente era anche sprovvisto della patente di guida, che non aveva mai ottenuto. E’ stato pertanto sanzionato con sequestro e fermo del veicolo per tre mesi, oltre che con una multa di 5.966 euro.

In un successivo controllo gli agenti hanno anche individuato un veicolo che circolava, nonostante fosse già stato sanzionato in passato per omessa revisione. Il trasgressore è stato fermato, sanzionato con il fermo del veicolo per 90 giorni e una multa di 1.098 euro.

Dall’inizio dell’anno ad oggi gli operatori della Polizia Locale di Fiorano Modenese hanno contestato 18 sequestri per veicoli che circolavano privi dell’ assicurazione e 259 per veicoli che circolavano con omessa revisione periodica.

Gli agenti svolgono i controlli di revisioni e di assicurazioni, dei veicoli con l’ausilio di un tablet, collegato ai varchi installati nei vari punti del territorio comunale, che accerta le irregolarità dei veicoli che transitano.

L’obiettivo dei controlli è garantire la sicurezza stradale di tutte le persone che vivono e passano nel territorio comunale.