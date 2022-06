Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, nelle tre notti consecutive di lunedì 6, martedì 7 e mercoledì 8 giugno, con orario 21:00-6:00, sarà completamente chiusa la stazione di Fiorenzuola, in entrata e in uscita, per chi è diretto e per chi proviene dalla A1 Milano/Bologna e A21 (Brescia/Cremona)/D21.

Chi proviene dalla D21 – da Brescia – non potrà usufruire dell’uscita di Fiorenzuola, mentre rimarrà regolarmente aperto il ramo di allacciamento per chi proviene da Bologna ed è diretto sulla D21-Diramazione di Fiorenzuola, verso Cremona/Brescia.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Milano e in entrata verso la A21 Torino-Piacenza-Brescia: Piacenza sud;

in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Bologna: Fidenza;

in uscita per chi proviene da Brescia/Cremona: uscire alla stazione di Castelvetro sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia e percorrere la SP462 verso Fiorenzuola.

Sempre sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle opere d’arte, previsti in orario notturno, dalle 21:00 di lunedì 6 alle 5:00 di martedì 7 giugno, sarà completamente chiusa la stazione di Basso Lodigiano, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Casalpusterlengo o di Piacenza sud.

Per consentire attività di ispezione delle opere d’arte, previste in orario notturno, dalle 22:00 di lunedì 6 alle 6:00 di martedì 7 giugno, sarà chiuso lo svincolo che dalla Tangenziale di Bologna – con provenienza Casalecchio / A1 Milano-Napoli – immette all’ingresso della stazione di Bologna Arcoveggio.

In alternativa, si consiglia di proseguire sulla Tangenziale di Bologna, uscire allo svincolo 7biis “SS64 per Ferrara” e rientrare dallo stesso sulla carreggiata opposta in direzione Padova.

Sempre sulla Tangenziale di Bologna, dalle 22:00 di lunedì 6 alle 6:00 di martedì 7 giugno, sarà chiuso lo svincolo di immissione sulla A14 Bologna-Taranto, per chi proviene da Padova ed è diretto verso Ancona / Pescara. In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Bologna Arcoveggio, percorrere la Tangenziale di Bologna in direzione San Lazzaro e rientrare sulla A14 alla stazione di Bologna San Lazzaro.

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione delle opere d’arte, previste in orario notturno, dalle 22:00 di lunedì 6 alle 6:00 di martedì 7 giugno, sarà completamente chiusa la stazione di Rimini nord, in entrata e in uscita.

In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Rimini sud o di Valle del Rubicone.