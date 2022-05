Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, previsti in orario notturno, dalle 22:00 di venerdì 3 alle 6:00 di sabato 4 giugno, sarà chiusa la stazione di Terre di Canossa Campegine, in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Reggio Emilia o di Parma.



