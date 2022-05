Fra pochi giorni prende il via la grande manifestazione fioranese intitolata FIORANOLIMPICA. Tanti eventi sportivi fino al 12 giugno per grandi e piccoli, per appassionati o semplici cittadini incuriositi. Ecco cosa ci aspetta nel fine settimana.

Si parte giovedì 2 giugno con la 24° edizione della gara ciclistica Fiorano-Fiorano, curata dalla G.S. Spezzano-Castelvetro: il ritrovo è previsto alle 9.30 presso la ceramica Lea, sede Panariagroup in via Cameazzo. Alle 21.00 invece avremo lo spettacolo di flamenco intitolato “Volver”, a cura di G.S. Libertas e Three Studio Comunicazione, in Piazza Ciro Menotti.

Venerdì 3 giugno ci sarà un’esibizione di Karate alle 18.00, da parte di A.S.D. Gichin Funakoshi, presso Campo polivalente del Centro Menotti. Mentre alle 20.00 esibizione cinofila curata da A.S.D. Fidatidime in Piazza Ciro Menotti.

Sabato 4 giugno alle 9.00, Torneo femminile di Padel organizzato da S.S.D. Viaemilia Padel Academy: i campi sono situati in Via Ghiarola Vecchia, 49. In centro invece avremo “Insieme Baskettiamo – Fai canestro in Piazza!”, un evento lungo tutto il giorno, dalle 9.00 alle 20.00, e in caso di pioggia ci si sposta presso la palestra delle scuole “Ferrari”.

Domenica 5 giugno, per finire, giornata molto intensa. Alle 10.45 ci sarà l’inaugurazione del nuovo Palasport “A. Maglio” – Una nuova palestra per la scuola L. Guidotti, in via Tamigi 10, in compagnia di tanti ospiti e autorità. Alle 9.00 in Piazza Menotti, invece, Gimkana per bambini fino a 14 anni, iniziativa che viene riproposta alle 15.00 presso Piazza Falcone e Borsellino a Spezzano. La G.S. Libertas organizza dalle 9.00 alle 12.00 anche il “Tennis in Piazza”, nel centro di Fiorano. Nel pomeriggio, alle 15.00, “Giochiamo Tutti a Bocce – Il Gioco delle bocce Inclusivo” presso la Polisportiva Bocciofila Fioranese che cura l’attività. Per finire, sempre in Piazza Menotti, spettacolo di danza alle ore 21.00 intitolato “Danza è”.

Per informazioni: ufficio Sport 0536/833415 o sport@fiorano.it oppure consultare il sito comunale. Si ricorda che in caso di pioggia, salvo diversa indicazione, gli eventi in Piazza Ciro Menotti saranno annullati.