Ieri all’ora di pranzo, nell’ambito della ordinaria attività di controllo del territorio, personale della Squadra Volante ha sottoposto a controllo un’autovettura Audi presente in un’area cortiliva privata adibita al carico e scarico dei fornitori di una ditta di ristorazione lungo via Pasteur. Identificati i due uomini presenti all’interno dell’abitacolo uno dei quali è risultato in possesso di un rotolo di denaro per l’ammontare di 460,00 Euro in banconote da 100.00, 50.00 e 20.00 Euro.

Alla richiesta di specificare per quale motivo gli uomini si trovassero all’interno di quella superficie privata, con esercizio di ristorazione chiuso, entrambi adducevano motivazioni differenti e contradditorie. Inoltre, a seguito d’interrogazione in banca dati SDI emergevano a carico di entrambi precedenti in materi di sostanze stupefacenti.

Il personale intervenuto ha quindi deciso di accompagnare i due presso gli Uffici della locale Questura per accertamenti più approfonditi. Qui si procedeva a sottoporre a perquisizione personale gli uomini e a perquisizione veicolare l’autovettura. All’interno di quest’ultima venivano rinvenuti nr. 22 ovuli termosaldati di colore giallo presumibilmente riconducibile a sostanza stupefacente di tipo cocaina per un totale di gr. 30. Nelle tasche dei pantaloni di uno dei due uomini invece veniva invece rinvenuta una somma di denaro pari a 595.00 Euro.

Al termine degli accertamenti, il presunto autore del fatto criminoso veniva tratto in arresto per detenzione di sostanza stupefacenti ai fini di spaccio. Nella giornata di oggi si è celebrata l’udienza di convalida che ha confermato l’arresto e disposto l’obbligo quotidiano di presentazione alla polizia giudiziaria.

A seguito delle segnalazioni dei cittadini in merito alla presenza di alcune persone dedite presumibilmente allo spaccio di sostanze stupefacenti, nel weekend appena trascorso sono stati disposti ulteriori specifici servizi interforze nelle vie adiacenti la zona della Stazione Storica (viale IV Novembre, via Turri, piazzale Marconi e via Giogione) e nelle vie del cosiddetto quadrilatero.

I controlli interforze effettuati dal personale della Questura, del Reparto Prevenzione Crimine Emilia Romagna Occidentale e della Polizia Locale di Reggio Emilia, coordinati da un Funzionario della Polizia di Stato, hanno consentito di vigilare le aree sopradette al fine di contrastare e prevenire fenomeni di delittuosità diffusa.

Nell’ambito di questi, il Reparto Prevenzione Crimine Emilia Romagna occidentale, transitando nei pressi della Zona Caserma Zucchi, si è imbattuto in un uomo che alla vista degli agenti si è dato a precipitosa fuga. Raggiunto velocemente dal personale impiegato, è stato identificato e sottoposto a perquisizione personale. Addosso deteneva della sostanza stupefacente (gr. 40) presumibilmente di tipo marijuana. L’uomo veniva quindi accompagnato presso gli Uffici della locale Questura per gli accertamenti di rito. Al termine di questi veniva deferito all’Autorità Giudiziaria per produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Questi i risultati complessivi dei servizi: identificate 180 persone; controllati 6 esercizi pubblici e relativi avventori; 70 gli autoveicoli sottoposti a controllo; denunciato un soggetto per produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.