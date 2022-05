Una grande festa dedicata allo sport: giovedì 2 giugno a Maranello torna il tradizionale appuntamento con la Festa dello Sport. Una giornata di attività e iniziative in cui i bambini e i ragazzi potranno cimentarsi con le varie discipline sportive, grazie alla partecipazione delle associazioni e delle società del territorio.

Al Parco Due dalle ore 15 negli spazi attrezzati sarà possibile provare ginnastica, karate e judo, avviamento alle bocce, avviamento al ruzzolone, calcio maschile e femminile, mini basket, mini volley, beach volley, green tennis, messa in sella (cavalli), avviamento al tiro con l’arco, gymkana ciclistica. Alle 19 sempre dal Parco Due la partenza della “Holi Splash Run”, la corsa non competitiva, senza vincitori o tempi ufficiali, rivolta a partecipanti di tutte le età, che saranno letteralmente riempiti di colore. La giornata si chiuderà in serata in Piazza Libertà: alle 21 le premiazioni degli atleti maranellesi che si sono distinti negli ultimi due anni in competizioni a livello nazionale o internazionale, in una serata condotta da Alessandro Iori, giornalista DAZN e TRC.