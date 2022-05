Proseguiranno domenica prossima, 29 maggio, i lavori ad opera della ditta incaricata da Terna per la manutenzione sulla linea 132 KW “Sassuolo – Pavullo. Per consentire i lavori in sicurezza il Comandante della Polizia Locale di Sassuolo Rossana Prandi ha emesso un’ordinanza (la n°50 del 27 maggio) che modifica circolazione e sosta nell’area di cantiere per tutta la durata dell’intervento.

Il particolare, dalle ore 7 alle ore 11 di domenica 29 Maggio:

corsia di via Palestro per i mezzi provenienti da sud all’intersezione con via Peschiera strada chiusa al traffico veicolare eccetto mezzi autorizzati ad accedere all’occupazione di suolo pubblico;

corsia di via Palestro per i mezzi provenienti da nord per tornare in Via Radici in Monte strada chiusa al traffico veicolare eccetto mezzi autorizzati ad accedere all’occupazione di suolo pubblico.