Anche quest’anno, in occasione della “Giornata internazionale dei bambini scomparsi” che ricorre il 25 maggio, per tenere alta l’attenzione sul fenomeno, la Polizia di Stato è scesa in campo per sensibilizzare ed informare con un’équipe di personale specializzato della Divisione Anticrimine e della Polizia Postale.

Molte le persone che hanno dimostrato interesse all’iniziativa, soprattutto gruppi di giovani studenti insieme ai loro professori.

Nell’occasione sono stati distribuiti opuscoli informativi e segnalibri realizzati dalla Polizia di Stato che analizzano le fenomenologie, esplicano le strategie di prevenzione e contrasto e forniscono consigli e supporto.

Nel dépliant sono indicati i numeri utili da contattare in caso di necessità: il 112 – Numero di Emergenza Unico Europeo; l’116000 – Linea europea per minori scomparsi; il 114 – Emergenza Infanzia; a cui si aggiungono ulteriori strumenti, quali l’App Youpol e il Commissariato di P.S. on line.

L’obiettivo della campagna è quello di prevenire le situazioni che possono indurre l’allontanamento dagli affetti familiari: disagio personale, cyberbullismo, adescamento in rete, maltrattamenti, legami sentimentali ossessivi e dannosi, violenza domestica.

it.globalmissingkids.org è il sito della Polizia di Stato dedicato ai minori scomparsi, che opera all’interno di una rete internazionale, il cui scopo è quello di fornire un concreto aiuto al ritrovamento dei minori scomparsi.

In pdf il materiale informativo scaricabile.