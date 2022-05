UniCredit Foundation prosegue il percorso iniziato nel 2021 per combattere la povertà alimentare in Italia, annunciando l’erogazione di 2,3 milioni di euro, per sostenere le organizzazioni impegnate sull’intero territorio nazionale nella distribuzione di generi alimentari a tutti coloro che versano in stato di grave difficoltà. Grazie alla donazione, 53 organizzazioni locali e nazionali potranno fornire l’equivalente di 1,8 milioni di pasti gratuiti in tutta Italia.

In Emilia Romagna beneficeranno della donazione:

Associazione Centoperuno – Parma

Associazione Porta Aperta – Carpi

Associazione Il Melograno – Sassuolo

Banco di Solidarietà – Bologna

Associazione No Sprechi – Imola

Centro di Solidarietà – Carità – Ferrara

Fondazione Buon Pastore – Caritas Forlì Bertinoro

Andrea Burchi, Regional Manager Centro Nord UniCredit, ha commentato: “Come banca sentiamo la responsabilità di agire per lo sviluppo sociale e la crescita economica delle comunità in cui operiamo. Come sempre e soprattutto nelle situazioni di crisi il nostro Gruppo interviene a supporto del territorio. UniCredit Foundation svolge un ruolo fondamentale in questo senso, come dimostrano i fondi distribuiti e il significato che avranno per le persone e le famiglie che versano in stato di grave difficoltà. Siamo felici di poter dare il nostro contributo e di proseguire nell’impegno a supporto delle organizzazioni di Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Marche impegnate in questa nuova emergenza”.

L’iniziativa è stata resa possibile anche grazie al contributo di 500mila euro provenienti dal Fondo Carta Etica, alimentato grazie alle carte di credito etiche di UniCredit che, senza costi aggiuntivi per il cliente, permettono ad ogni utilizzo di contribuire a iniziative solidali.

Sommata alla precedente erogazione di 2,7 milioni effettuata nel 2021, la Fondazione ha destinato complessivamente 5,1 milioni di euro alla lotta alla povertà alimentare in Italia, l’equivalente di 3,8 milioni di pasti.