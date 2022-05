Mercoledì 25 maggio la Polizia locale di Modena festeggia il 162esimo anniversario della fondazione del Corpo. Dopo due anni in forma privata a causa delle disposizioni anti-Covid, la cerimonia torna in forma pubblica nel cortile del Comando di via Galilei 165.

Il programma prevede alle 10.30 lo schieramento del Corpo e gli interventi del sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli e del comandante della Polizia locale Roberto Riva Cambrino.

Si svolgerà, quindi, il conferimento dei nuovi gradi al personale e la premiazione degli operatori che si sono distinti in servizio nel corso del 2021. Successivamente saranno assegnati attestati di riconoscenza da parte del Comando alla scuola media Carducci e all’Istituto professionale Cattaneo-Deledda, alle associazioni di volontariato che collaborano con la Polizia locale nell’ambito del progetto “Volontari della sicurezza”, ai gruppi di Controllo del Vicinato rappresentanti dai coordinatori delle 4 zone di Modena, al Gruppo Comunale Volontari Protezione civile.

La cerimonia si svolgerà alla presenza del Gonfalone di Modena, del Labaro del Corpo, delle autorità civili e militari cittadine; saranno presenti anche i gonfaloni e i rappresentanti dei Corpi di Polizia locale della provincia.