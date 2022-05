“Il ruolo dell’Ingegneria Civile e Ambientale nella gestione del territorio modenese “; è il tema di un seminario pubblico organizzato dai laboratori LARMA e di Idrologia del Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” (DIEF) di Unimore, per mercoledì 25 maggio, a partire dalle ore 16.00.

L’evento, che si terrà nell’aula p.1.6 del DIEF (via P. Vivarelli 10, Modena), è stato organizzato in memoria del Dott. Marcello Fiorentini, ingegnere già assegnista di Unimore, scomparso prematuramente un anno fa in maniera tragica, travolto da una valanga mentre con due amici cercava di risalire il Monte Giovo.

A Fiorentini l’Università di Modena e Reggio Emilia ha dedicato due premi di laurea, che verranno consegnati a studenti e studentesse meritevoli proprio in questa occasione.

I premi del valore di 1.000 euro ciascuno sono rivolti ai laureati e alle laureate magistrali in Ingegneria Civile e Ambientale le cui tesi di laurea trattino temi riguardanti l’ambiente e la sostenibilità ambientale e siano finalizzate all’individuazione di soluzioni legate ai problemi del territorio modenese e reggiano.

Il seminario toccherà diverse tematiche che erano al centro dell’attività professionale e degli interessi di Fiorentini: dall’idrologia alla gestione delle emergenze e, più in generale, la gestione del territorio.

Nel corso dell’appuntamento un gruppo di ricercatori e ricercatrici Unimore presenterà lavori riguardanti i cambiamenti climatici a Modena, alcuni modelli idrologici per prevedere le esondazioni nonché una serie di strumenti geomatici per il monitoraggio del territorio.

Parteciperanno all’iniziativa anche Giovanni Battista Pasini, Sindaco di Lama Mocogno, comune presso il quale l’Ing. Fiorentini è stato consigliere comunale dal 2019 e i rappresentanti del Consorzio della Bonifica Burana, della Protezione Civile di Modena e della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco dell’Emilia-Romagna.

In conclusione sarà proposta una breve visita presso l’Osservatorio Geofisico di Modena, per la quale è necessaria la prenotazione a ossgeo@unimore.it.