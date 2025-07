“Evviva l’estate!” : mercoledì a Fiorano spettacolo di burattini a Villa Pace e letture della nanna

A Fiorano Modenese continuano anche nel mese di luglio gli appuntamenti per bambini, ragazzi e famiglie di “Evviva l’estate!”, la rassegna di giochi, laboratori, letture e spettacoli teatrali proposta dal Comune, in collaborazione con le associazioni Librarsi, Gruppo Babele e Oratorio, Quelli del ’29 e Quinta Parete.

Mercoledì 9 luglio alle ore 21, nel parco di Villa Pace, torna la rassegna di teatro per famiglie “Incanti di stelle”, a cura dell’associazione Quelli del 29., con l’ultimo spettacolo di burattini e pupazzi “L’albero dei segreti” di Teatro laboratorio del Mago. Fagiolino, mitico eroe del teatro dei burattini, torna a combattere i malvagi nella “Foresta dei segreti” L’ingresso è libero e gratuito, occorre portare un telo o plaid per sedersi; in caso di pioggia lo spettacolo sarà annullato.

Alle 20.45 ritorna Corti-letti, le letture ad alta voce prima della nanna per bambini dai 3 ai 6 anni con i volontari dell’associazione Librarsi. Ritrovo presso il giardino di Villa Cuoghi. L’accesso è libero; ai partecipanti si chiede di portare da casa quanto necessario per sedersi sul prato. In caso di pioggia l’evento è annullato. L’ultimo appuntamento con Corti-letti sarà martedì 15 luglio nel cortiletto del BLA.