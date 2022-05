Un appuntamento con Adam Rutherford – scienziato, divulgatore e conduttore televisivo inglese – per parlare di eugenetica a partire dal suo ultimo libro “Control: The dark history and troubling present of eugenics“. L’ingresso è libero previa registrazione online.

L’evento – intitolato “The dark history and troubling present of eugenics” – è organizzato in occasione della European Social Science Genomics Network Conference, che si tiene a Bologna dal 18 al 20 maggio, con il sostegno dello ESRC Research Centre on Micro-Social Change (MiSoC) e del progetto ERC GENPOP (Genes, genealogies and the evolution of demographic change and social inequality), guidato da Nicola Barban, professore al Dipartimento di Scienze Statistiche “Paolo Fortunati” dell’Università di Bologna.

Scienziato e divulgatore scientifico di fama internazionale, Adam Rutherford ha studiato Genetica allo University College London, dove ha anche partecipato alla scoperta della prima causa genetica di una particolare forma di cecità infantile. Nel corso della sua carriera di autore e divulgatore, ha ideato e presentato in televisione molte serie originali, più volte premiate, e ha scritto per le pagine scientifiche del Guardian. È autore di diversi libri di successo, tra cui “Breve storia di chiunque sia mai vissuto. Il racconto dei nostri geni” (2017) e “Cosa rispondere a un razzista. Storia, scienza, razza e realtà” (2020).

Per maggiori informazioni: https://www.eventbrite.co.uk/e/the-dark-history-and-troubling-present-of-eugenics-tickets-335330130447