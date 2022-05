Un ambiente colorato per accogliere i bambini negli Ambulatori Pediatrici. Questo il dono di Team Enjoy al Policlinico di Modena che ha colorato porte e pareti con foreste e animali. Giovedì scorso, in occasione della giornata dell’infermiere, i pannelli sono stati idealmente presentati alla presenza di Grazia Baracchi, Assessora all’Istruzione, Formazione professionale, Sport, Pari opportunità del Comune di Modena, di Lorenzo Iughetti, Direttore del Dipartimento Materno – Infantile, di Annarita Garzia, Direttore delle Professioni Sanitarie, in rappresentanza della Direzione generale, di Maria Cifuni, Coordinatrice infermieristica della Pediatria. Il team Enjoy era rappresentato dagli ideatori del progetto “Enjoy Color Care”, Nicola Ortugno, Davide Nostrini e Ivan Lineti.

“A nome della Direzione generale – ha commentato Annarita Garzia – voglio ringraziare il Team Enjoy per la sensibilità e il grande lavoro svolto. È bello che i bambini abbiano uno spazio adatto mentre attendono una visita, in modo che l’Ospedale non sembri un posto freddo e asettico. La professione infermieristica rientra nelle cosiddette professioni d’aiuto, il “prendersi cura” è un punto fondamentale della nostra mission che, in ambiente pediatrico, diventa fondamentale. È bello prendersi cura dei nostri bambini in un ambiente come questo, ed è bello inaugurare questo spazio in questi giorni dedicati alla nostra professione. Nicola e Ivan sono rispettivamente un tecnico di radiologia e un infermiere, e questo mi rende ancora più orgogliosa”.

“In questi anni sono diversi i progetti che hanno coinvolto il Team Enjoy nella colorazione degli ambienti sanitari, come le ambulanze – spiega il presidente Nicola Ortugno – Questo, continua, è di certo uno dei più importanti degli ultimi anni. Pannelli e adesivi di grandi dimensioni e di ottima qualità rendono davvero realistico il nuovo ambiente occupato ormai da leoni ed elefanti immersi tra gli alberi e la savana”.

“Il Policlinico di Modena – aggiunge Lorenzo Iughetti – ha una lunga tradizione di Ospedale a Misura di Bambino, con spazi colorati e confortevoli, realizzati grazie alla collaborazione in questi anni di scuole e associazioni. L’azione di Team Enjoy si inserisce perfettamente in questa tradizione e la rinnova a beneficio dei nostri bambini. Grazie.”

“Per un’associazione è fondamentale continuare ad investire sulla messa a terra dei nuovi progetti e sulla comunicazione – chiarisce il coordinatore Davide Nostrini – di che cosa si vuole fare per il territorio con le risorse provenienti dagli eventi, è un ciclo virtuoso che unisce divertimento, vita sociale per chi ci conosce e ovviamente opere di donazione innovative e utili alla comunità”.

“É stato davvero bello oggi essere qui in una giornata tanto importante per chi come me ha scelto questa strada, una strada che condividiamo con i medici e tutti gli operatori sanitari. È meraviglioso pensare di togliere la divisa da infermiere e comunque poter contribuire alla realizzazione di progetti pediatrici come questo, conclude”. Ivan Lineti.