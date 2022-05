Torna un nuovo appuntamento per le Umberto Eco Lectures, sabato 21 maggio, alle 17.30, presso l’Auditorium del DAMSLab (piazzetta P.P. Pasolini 5b – Bologna), organizzato dal Centro Internazionale di Studi Umanistici “Umberto Eco”, la Biblioteca Universitaria di Bologna – BUB, in collaborazione con il Patto per la lettura e ArtiColture.

Per la sua seconda lezione magistrale torna lo scrittore israeliano Eshkol Nevo, una delle voci più interessanti della letteratura ebraica e israeliana contemporanea. INTIMACY (Intimità), il titolo del suo intervento.

Eshkol Nevo ha stabilito un rapporto molto stretto con l’Italia, dove i suoi romanzi hanno trovato un immediato e notevole apprezzamento da parte di un vasto pubblico di lettori. I suoi romanzi si caratterizzano per la costruzione di personaggi a tutto tondo le cui vicende, voci e punti di vista si intrecciano in narrazioni di ampio respiro, restituendo una trama di rapporti umani di portata universale in cui le tensioni della terra di Nevo non prendono mai il sopravvento, ma costituiscono lo sfondo (inevitabile) delle vicende narrate.

Il tema scelto da Eshkol Nevo per la lezione sarà la relazione di intimità, confidenza (Intimacy). Già nella precedente lezione sulla speranza (qui si può rivedere nel doppiaggio in italiano), Nevo aveva raccontato delle difficoltà incontrate nell’insegnare a distanza, in periodo di lockdown a causa della pandemia. È verosimile aspettarsi che nel prossimo incontro il discorso venga ripreso a approfondito. Il suo intervento sarà intervallato dalla lettura di brani dai suoi romanzi.

Questa lezione di Nevo è la seconda di un ciclo di tre incontri che si dovrebbe concludere entro il prossimo autunno, in una rassegna che dal 2020 ha visto alternarsi sul palco importanti voci, in memoria di Umberto Eco. Lo scrittore israeliano arriva, infatti, dopo Samantha Cristoforetti e le tre lezioni di Elena Ferrante, portate in scena da Manuela Mandracchia.

Eshkol Nevo è nato a Gerusalemme il 28 febbraio 1971. Dopo un’infanzia trascorsa fra Israele e gli Stati Uniti ha completato gli studi di psicologia a Tel Aviv e intrapreso una carriera di pubblicitario, abbandonata in seguito per dedicarsi alla letteratura. Ha fondato una scuola di scrittura creativa. Oltre a Nostalgia (2004), con cui ha vinto, nel 2005, il Golden Book Prize della Israeli Book Publishers Association e nel 2008 a Parigi del Prix FFI-Raymond Wallier, ha pubblicato altri romanzi: La simmetria dei desideri (2007), Neuland (2011), Soli e perduti (2013), Tre piani (2015), L’ultima intervista (2018) e Il vocabolario dei desideri (2020). Tutti i romanzi sono stati tradotti e pubblicati in italiano da Neri Pozza (Vicenza). Sta per uscire la traduzione della sua ultima fatica: Le vie dell’Eden (2021).

L’ingresso è gratuito con registrazione obbligatoria sul sito Umberto Eco Lectures. L’incontro si svolgerà in inglese e sarà possibile seguirlo con le cuffiette per la traduzione simultanea. L’evento sarà anche trasmesso in streaming in versione italiana sulla pagina Facebook del Centro Internazionale di Studi Umanistici “Umberto Eco” e della Biblioteca Universitaria Bologna – BUB.