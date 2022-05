A due settimane dall’ottavo posto conquistato agli europei, il Bologna Quidditch A.S.D. mira

ad un’altra coppa, quella Italiana, e lo farà sul terreno di casa. Questo fine settimana infatti

Bologna ospiterà la Coppa Italia Quidditch 2022, che vedrà partecipare squadre da tutta

Italia (Bari, Brescia, Brindisi, Bologna, Milano, Modena, Perugia, Siena, Torino) con volontari e volontarie italiane ma anche provenienti da ogni angolo d’Europa.

Il Quidditch, gioco di fantasia nella saga di Harry Potter, è uscito dalle pagine e dagli schermi per diventare realtà. Diffusosi in America dal 2005, è approdato in Italia nel 2012 e a Bologna nel 2014, diventando un vero e proprio sport che vede insieme giocatori e

giocatrici sfidarsi in una disciplina simile a rugby, pallamano e dodgeball.

Proprio come nei libri e nei film, in campo ci sono tre anelli per lato da 10 punti l’uno. La

pluffa, una palla da volley non del tutto gonfia viene usata per segnare da portieri e

cacciatori. I bolidi, palloni da dodgeball, vengono contesi dai battitori per colpire e mettere

fuori gioco gli avversari. Infine i cercatori tentano di “catturare” il boccino d’oro, inseguendo

lo Snitch Runner, un ufficiale di gara che lo ha attaccato all’altezza del bacino posteriormente.

L’appuntamento con la Coppa Italia Quidditch 2022 è per sabato 7 e domenica 8 maggio

2022 presso il Centro Sportivo Pier Paolo Bonori in via Romita 2/7, organizzato in

collaborazione con l’Associazione Italiana Quidditch.

L’evento sarà patrocinato dal Comune di Bologna. Ad incoronare la migliore squadra d’Italia

infatti, sarà l’assessora allo sport, Roberta Li Calzi.