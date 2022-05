Anche a Sassuolo, nella settimana che precede la “Giornata Mondiale della Croce Rossa” è stata esposta la bandiera con l’emblema dell’associazione, simbolo principe di umanità e neutralità.

Da oggi e fino all’8 Maggio, data in cui ricorre la Giornata Mondiale della Croce Rossa scelta in quanto anniversario della nascita di Henri Dunant fondatore del movimento, infatti, sul balcone del Municipio in via Fenuzzi sarà esposta la bandiera che ricorda a tutti l’importanza della Croce Rossa a livello mondiale e delle sue iniziative umanitarie come, ultima in ordine di tempo, nel conflitto in Ucraina.