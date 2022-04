Aveva pendente un provvedimento esecutivo emesso dal Magistrato di Sorveglianza di Genova a seguito di una condanna ad un anno, un mese e quindici giorni di reclusione per violazioni inerenti il regolare soggiorno degli stranieri sul territorio nazionale. Per questo motivo, ieri, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Reggio Emilia hanno proceduto all’arresto di uno straniero residente a Sant’Ilario d’Enza, fermato in città durante un normale controllo.

Una volta accertata la pendenza a suo carico, i Carabinieri reggiani lo hanno dapprima accompagnato in caserma e, terminate le formalità di rito, associato alla Casa Circondariale di Reggio Emilia.