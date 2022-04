Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire un intervento di manutenzione del ponte sul torrente Rodano, situato al km 140+000, in orario notturno, dalle 22:00 di questa sera, giovedì 28, alle 6:00 di venerdì 29 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Reggio Emilia e l’allacciamento con la A22 Brennero-Modena, verso Bologna.

Di conseguenza, non sarà accessibile l’area di parcheggio “Calvetro ovest”.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

per chi è diretto verso Bologna, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Reggio Emilia, percorrere la viabilità ordinaria: Viale Trattati di Roma, SS722, SS9 Via Emilia, Viale Virgilio e rientrare sulla A1 alla stazione di Modena nord;

per chi è diretto verso la A22 Brennero-Modena, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Reggio Emilia, percorrere la viabilità ordinaria: Viale Trattati di Roma, SS722, Viale Glauco Menducci, SS468 e rientrare sulla A22 alla stazione di Carpi.