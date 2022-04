Nella giornata di martedì 26 aprile, personale della Questura reggiana ha proceduto, a Poviglio, ad una perquisizione di iniziativa di un’abitazione. Le attività info investigative e di monitoraggio del traffico di stupefacente, hanno infatti condotto gli investigatori della Squadra Mobile presso una villetta di Poviglio, abitata da un trentanovenne italiano con precedenti specifici legati al traffico di droga.

La perquisizione, effettuata con l’ausilio dell’unità cinofila della Polizia Locale di Reggio Emilia, ha permesso di rinvenire, abilmente occultati sul davanzale di una finestra, oltre tre etti e mezzo di sostanza stupefacente tipo hashish.

Nel corso della perquisizione sono stati anche rinvenuti 5 personal computer custoditi insieme, che hanno insospettito gli operatori della Polizia di Stato. Le successive verifiche effettuate in Ufficio hanno consentito di ricondurre, con certezza, due apparecchi informatici a due furti consumati ad aprile in danno di auto in sosta, rispettivamente a Maranello e a Rubiera.

Espletate le formalità di rito, il presunto pusher è stato associato presso la locale circondariale a disposizione dell’Autorità.