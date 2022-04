È stata presentata questa mattina a Modena la 26ma edizione della manifestazione podistica non competitiva “Modena di corsa con l’Accademia Militare”, evento benefico che domenica 08 maggio colorerà, con le tinte del Tricolore, le vie della città di Modena grazie al personale dell’Accademia Militare ed ai cittadini modenesi.

l proventi derivanti dalle iscrizioni alla manifestazione podistica (acquistabili al costo di soli 2 euro a partire dal 2 maggio presso l’ingresso di Palazzo Ducale – P.zza Roma) saranno interamente destinati alla Onlus “ANffAS” di Modena, che opera a sostegno della disabilità.

“ l protagonisti di questa giornata di sport e solidarietà saranno i ragazzi dell’associazione “ANFFAS“ e i cittadini modenesi di corsa con gli Allievi ufficiali dell’Accademia Militare, in una atmosfera gioiosa e familiare, all‘insegna di amicizia, mutuo supporto e sportività. Sono certo che la città di Modena ed i suoi cittadini, come già dimostrato nelle precedenti edizioni, amanti della pratica sportiva e dal carattere inclusivo e solare, sapranno partecipare numerosi, e per questo li ringrazio sin d‘ora”, ha dichiarato il Comandante dell’Accademia Militare, Generale di Divisione Davide Scalabrin.

La Onlus “ ANffAS“, unitamente al supporto che con spirito di solidarietà verrà fornito dall’Accademia Militare e dall’Esercito Italiano per questa iniziativa, sosterrà il progetto a favore di giovani con disabilità residenti nella Provincia di Modena.

L’evento è patrocinato dal Comune di Modena – Assessorato allo Sport e dal CONI Emilia Romagna, in collaborazione con BPER Banca.