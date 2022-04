Si ipotizza il reato di furto per due giovani che lo scorso marzo si sono introdotti in un agriturismo della zona sottraendo diversi capi griffati, di proprietà degli ospiti e degli stessi titolari, lasciati stesi ad asciugare. I Carabinieri della Stazione di Gattatico, dopo aver ricevuto la denuncia, li hanno identificati grazie all’esame delle immagini della video sorveglianza attestata nella struttura ricettiva, che ha ripreso i due ragazzi, per altro già conosciuti, prima mentre scavalcavano la recinzione e poi mentre si allontanavano con in mano la refurtiva. Una volta acquisite anche altre testimonianze, ieri, gli esiti degli accertamenti sono stati posti all’attenzione della Procura della Repubblica di Reggio Emilia che ora dovrà proseguire nelle indagini al fine di mettere il Giudice nelle condizioni di valutare le reali responsabilità dei due giovani segnalati.



