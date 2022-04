Cielo da molto nuvoloso ad irregolarmente nuvoloso con temporanee e locali schiarite. Addensamenti più consistenti sui rilievi dove sono previste piogge sparse, più intense sul settore centro-occidentale. Le precipitazioni potranno assumeranno anche carattere di rovescio o temporale. Temperature minime pressoché stazionare comprese tra 10 e 11 gradi; qualche grado in più sulla costa. Massime senza variazioni di rilievo, intorno a 18 /20 gradi. Venti deboli, prevalentemente dai quadranti meridionali in pianura; moderati con rinforzi e raffiche invece sui rilievi. Mare poco mosso, con moto ondoso in aumento dal pomeriggio.

(Arpae)