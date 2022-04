Tappa a Maranello per #Ripartiamoda100, il tour di motociclette e motociclisti che festeggia on the road il primo secolo di vita della Moto Guzzi, uno dei marchi più iconici del motorismo italiano.

Dal 21 aprile al 1 maggio, partendo da Mandello del Lario, patria della Guzzi, il giro di circa 4mila km tocca fino alla Sicilia tutte le Città dei Motori, la rete Anci che raggruppa i Comuni del Made in Italy motoristico. E sabato 23 aprile verso le ore 12 in Piazza Libertà è previsto l’arrivo del gruppo di motociclisti a Maranello: i centauri saranno accompagnati sul territorio comunale dai colleghi del Motoclub cittadino, e verranno accolti ufficialmente in piazza, di fronte al Municipio, dal sindaco e presidente di città dei Motori Luigi Zironi e dall’assessora al turismo Mariaelena Mililli. Organizzato dal Moto Velo Club Lecco 1922, in collaborazione con il Comune di Mandello del Lario e il patrocinio di Città dei Motori, l’evento vuole rilanciare la passione per il turismo a due ruote, valorizzando le bellezze paesaggistiche, culturali ed enogastronomiche di territori uniti dalla storia motoristica del Paese. Un grande evento che unisce non solo simbolicamente le città della Rete Anci: dopo la simbolica partenza di Mandello del Lario dal cancello di Moto Guzzi, ogni tappa è una occasione per visite al patrimonio museale, industriale e sportivo delle Città dei Motori italiane.