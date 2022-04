“Ogni anno nel nostro Territorio avvengono circa 250 incidenti molti dei quali con feriti e alcuni purtroppo con decessi. Alla base di questi incidenti distrazione, velocità e guida con alterazione psicofisica. E’ quindi nostra ferma intenzione contrastare l’incidentalità stradale puntando ancora una volta sulla prevenzione, anche con utilizzo della tecnologia”.

Queste le parole del Sindaco di Castelfranco Emilia Giovanni Gargano per annunciare l’installazione di due nuovi fotored, attivi ufficialmente da venerdì prossimo 22 aprile, uno in località Madonna della Provvidenza su via Per Piumazzo all’incrocio con via Belfiore; l’altro a Gaggio, su via Mavora all’intersezione con via Olmo. Una partenza che giunge dopo una lunga fase di test, iniziata lo scorso 14 gennaio, da cui emergono dati eloquenti: in attesa, infatti, del collaudo definitivo in corso in questi giorni, in questi tre mesi di prova sono state rilevate ben 355 infrazioni per passaggio con il semaforo rosso.

“Numeri che non lasciano spazio a dubbi – aggiunge ancora il Sindaco sottolineando come – la scelta di installare i fotored in punti come quelli individuati, va proprio in questa direzione. Spiace dover utilizzare metodi sanzionatori, ma questo breve periodo di test ci conferma quanto ci sia bisogno di intervenire. L’intento di questa iniziativa non è quello di fare cassetto: mi auguro che l’incasso a fine anno sia zero, ma dobbiamo fare i conti con la realtà e non possiamo nemmeno pensare che così tanti automobilisti “buchino il rosso” agli incroci esponendo loro stessi e gli altri a rischio incidenti. La stragrande maggioranza della nostra Comunità è ligia e attenta al rispetto del codice della strada. Altresì posso affermare che abbiamo notevoli margini di miglioramento in tutta quella parte della Comunità a cui non interessa molto il Codice della Strada. Quello dei fotored è uno dei nuovi passi che stiamo compiendo nell’ottica di una diminuzione, auspicabilmente corposa, dei tassi di incidentalità stradale nel nostro territorio. In parallelo continueremo l’opera di sensibilizzazione e richiami all’attenzione e alla prudenza per cercare di ridurre sempre più il numero di persone sanzionate”.

“La nostra azione, soprattutto sul fronte preventivo oltre che su quello sanzionatorio, prosegue senza soluzioni di continuità – aggiunge il Comandante della Polizia Locale di Castelfranco Emilia Cesare Augusto Dinapoli che desidera rivolgere il suo – sentimento di gratitudine verso la Giunta per gli investimenti in corso proprio in questa direzione e, non ultimi, le donne e gli uomini del Comando per il lavoro svolto quotidianamente. Numeri alla mano, nel 2021 abbiamo rilevato sul nostro territorio 218 incidenti stradali, con 79 feriti e un decesso. Nello stesso anno abbiamo comminato ben 2.293 sanzioni per eccesso di velocità: cifre, queste, cui si aggiungono circa 200 sanzioni ai varchi dislocati sul territorio attraverso la contestazione immediata degli illeciti, 141 veicoli sequestrati per mancata assicurazione e 53 patenti ritirate per violazioni varie. Non va meglio, intanto come trend, il 2022: nel primo trimestre, infatti, abbiamo già avuto 61 incidenti con 27 feriti, 13 patenti ritirate, e addirittura 240 sanzioni ai varchi. Per non parlare poi dei numeri emersi dalla fase di test dei nuovi fotored: cifre – ha concluso il Comandante – che evidenziano come l’unico acceleratore su cui è doveroso spingere con forza è quello della prevenzione”.