Sono arrivati il giorno di festa, la Domenica delle Palme, con le loro moto e le uova di Pasqua per i piccoli ricoverati, cavalieri su ruote per un appuntamento che ormai è diventato una bella consuetudine durante le feste. I centauri e le centaure di Motopinguino sono stati accolti dal Direttore del Dipartimento Materno Infantile, prof. Lorenzo Iughetti, dalla coordinatrice infermieristica Maria Cifuni e da una rappresentanza del personale sanitario.

“Grazie a Motopinguino per la vicinanza – ha commentato il prof. Lorenzo Iughetti – questo appuntamento oramai è una gradita costante per i nostri bambini che sono costretti a trascorrere le feste in ospedale. Sapere che qualcuno ha pensato a loro è certo un pensiero utile ad alleviare il senso di abbandono che si prova in questi contesti”.

“Il Gruppo Motopinguino nasce nel 2004 da un gruppo di volontari di Avis – ha spiegato Luca Candini di Motopinguino – Il volontariato in forma attiva scorre quindi nelle nostre vene fin dal principio, e ci ha visti sempre impegnati nell’aiuto alle fasce più deboli, soprattutto bambini e anziani. L’iniziativa Pasqua per un Bambino è giunta ormai all’11 edizione, con la collaborazione di altri motoclub siamo riusciti a coprire nello stesso week end più province. Dopo due anni di stop forzato è stato bello poter tornare al Policlinico con più di 150 moto. Tutti i soldi raccolti verranno devoluti interamente a tre associazioni che hanno attivato importanti progetti all’interno degli Ospedali visitati: La Biblioteca del Gufo per Modena con il progetto dell’ambulanza pediatrica, Associazione Giulia che opera all’Arcispedale di Cona (FE) nel reparto di oncoematologia pediatrica e l’Associazione Piccoli Grandi Cuori che opera presso Il sant’Orsola Malpighi di Bologna. Una bella giornata in compagnia per portare un sorriso ai piccoli ricoverati e dare un piccolo contributo a chi, tutti i giorni, si impegna a migliorare la qualità della loro permanenza”.