Sottoscritto oggi l’accordo di collaborazione tra ADMO Emilia-Romagna, unica associazione del territorio che si occupa della sensibilizzazione e del reclutamento dei donatori di midollo osseo, e Sinergas Spa, società emiliana attiva nella vendita di luce, gas ed efficienza energetica.

Al fianco dei donatori di midollo osseo: è questa la mission di ADMO Emilia-Romagna. Forte dei suoi quasi 83.000 soci, con 10 sedi operative in tutta la regione, grazie ai volontari e agli eventi realizzati sul territorio, l’associazione è costantemente impegnata in attività di informazione e sensibilizzazione per raggiungere un unico obiettivo: far sì che ogni paziente affetto da patologie ematologiche in attesa di trapianto possa trovare un donatore compatibile ed avere una nuova Speranza di Vita!

«Le campagne di sensibilizzazione sono la parte principale della nostra attività – afferma Rita Malavolta, presidente di ADMO Emilia Romagna – É per questo che abbiamo accolto subito con favore l’iniziativa “Energia più Solidale” di Sinergas: una società di grandi dimensioni, fortemente radicata nel territorio, che può dare voce e impulso alla nostra buona causa, il ché significa maggiori opportunità per chi è in attesa di trapianto».

Energia Più Solidale è l’offerta per luce e gas ad uso domestico che chiunque può sottoscrivere ottenendo subito uno sconto sulla componente energia. Ma soprattutto chi sceglie Energia Più Solidale, indicando ADMO Emilia-Romagna come beneficiario, contribuisce a dargli un sostegno concreto perché Sinergas devolverà all’associazione il 5×1000 dell’intera bolletta.

«Si tratta di un valore economico– spiega Mirko Dal Pozzo, direttore generale di Sinergas – calcolato sull’importo annuale della fattura, tasse e imposte escluse, che l’azienda donerà direttamente ad ADMO annualmente finché il cliente rimarrà in fornitura con Sinergas. Un’offerta – continua Mirko Dal Pozzo – che nelle passate edizioni ha avuto ampia adesione e che speriamo venga accolta con successo anche per ADMO».

È possibile sottoscrivere l’offerta Energia più Solidale attraverso tutti i canali aziendali:

recandosi ad uno sportello Sinergas (elenco completo alla pagina www.sinergas.it/contattie- sportelli);

chiamando il numero verde gratuito 800 038 083 attivo dalle 08.00 alle 19.00 di tutti i giorni feriali ed il sabato dalle 08.00 alle 13.00;

chiedendo un appuntamento con un consulente Sinergas all’indirizzo mail: info@sinergas.it;

seguendo la procedura online alla pagina www.sinergas.it/offerte