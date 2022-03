Il difficile contesto internazionale guidato dall’aumento dei prezzi del gas innescato dall’elevata domanda e dalla guerra in Ucraina ha costretto la Feria Valencia a posticipare il Cevisama. La fiera delle piastrelle, che contribuisce per un terzo al fatturato annuo dell’ente, non si terrà dal 13 al 17 giugno e si svolgerà dal 27 febbraio al 3 marzo 2023.

Il comitato organizzatore dell’evento ha preso questa difficile decisione in una settimana critica per il settore dove le aziende anche spagnole sono costrette a fermare i forni.

L’aumento dei costi di produzione ha raggiunto livelli tali da costringere il governo ad approvare un pacchetto di interventi urgenti ma ritenuti insufficienti dall’Associazione spagnola dei produttori di piastrelle e pavimenti in ceramica (Ascer) che chiede un maggiore sostegno per evitare che più aziende siano costrette a interrompere l’attività.