Per continuare a sensibilizzare la comunità scolastica sui temi della mobilità sostenibile, la Città di Castelfranco Emilia aderisce anche quest’anno alla campagna “Siamo nati per camminare”, iniziativa promossa, lo ricordiamo, dal Centro Tematico Regionale di Educazione alla Sostenibilità di Arpae nell’ambito del progetto di sistema regionale “Mobilityamoci”, e che vede coinvolti direttamente gli istituti scolastici del territorio.

Prosegue quindi l’attenzione dell’Amministrazione comunale sui temi della “sicurezza stradale, della sostenibilità ambientale, della salute e dello sviluppo dei bambini, insieme anche a tematiche sempre centrali quali educazione e socialità, mettendo in campo azioni volte a favorire nella cittadinanza modalità di spostamento sempre più sostenibili, soprattutto a partire dai percorsi casa – scuola” dichiara il Sindaco di Castelfranco Emilia Giovanni Gargano spiegando che “un primo dialogo con scuole e famiglie è stato avviato ad inizio anno scolastico attraverso una campagna informativa mirata a far conoscere, con tanto di mappe e piantine, i percorsi pedonali e ciclabili presenti sul territorio ed utilizzabili nel tragitto casa – scuola, i parcheggi distanti pochi passi dagli istituti scolastici e forme sperimentali di servizi di accompagnamento veloce senza sosta, cosiddetti “Kiss and Drive”. Ora proseguiamo il cammino, in tutti i sensi, anche attraverso questa iniziativa”.

Dal 28 marzo al 9 aprile 2022 il via quindi all’undicesima edizione del concorso su scala regionale, con le classi partecipanti invitate a recarsi a scuola a piedi o in bicicletta o comunque utilizzando, laddove possibile, mezzi più sostenibili, con premiazione finale delle classi più virtuose.

Oltre però ai progetti proposti alle classi, il Piano della Mobilità Casa–Scuola adottato dall’Amministrazione comunale, prevede altre azioni, tra le quali il continuo implemento del servizio di Piedibus, la carovana colorata di bambini che raggiungono la scuola insieme in sicurezza ogni mattina, accompagnati da volontari lungo percorsi prestabiliti e messi in sicurezza, incontri con i pediatri di base per favorire lo sviluppo tra le famiglie già dalla prima età di stili di vita sani ed azioni volte a favorire all’interno della scuola la nascita del Mobility Manager Scolastico, un insegnante sensibile alle tematiche della mobilità sostenibile che possa fungere da tramite tra Comune, scuola e famiglie, favorendo appunto gli spostamenti sostenibili e lo sviluppo di una cultura educativa su questi temi importanti.