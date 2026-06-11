Il vicepresidente della Regione Vincenzo Colla in missione istituzionale in Canada in occasione della 7^ Conference de Montréal

Consolidare le relazioni già avviate tra Regione Emilia-Romagna e la provincia canadese del Québec e avviarne ulteriori in ambiti di interesse comune, a partire dall’Ai, dalla data driven innovation, dalle tecnologie quantistiche, dall’energia, dalla space economy nonché in campi d’avanguardia in medicina, neuroscienze e ingegneria. Ancora, rafforzare la partnership tra i due territori in vista della definizione dei prossimi fondi europei, per partecipare congiuntamente ai progetti Horizon Europe.

L’occasione è stata la 7^ Conference de Montréal (8-10 giugno), appuntamento internazionale a cui la Regione Emilia-Romagna ha partecipato su invito della provincia canadese nel panel ‘Rafforzare l’industria del Québec attraverso collaborazioni transatlantiche’: relazioni che stanno diventando sempre più importanti in un mondo in profonda trasformazione, offrendo opportunità uniche per accelerare la transizione industriale, promuovere l’innovazione e aumentare la competitività delle industrie di fronte a sfide economiche, geopolitiche e ambientali. A guidare la missione istituzionale il vicepresidente della Regione con delega allo Sviluppo economico, Università e ricerca, Vincenzo Colla, supportato da Art-ER società in-house della Regione su innovazione, attrattività e internazionalizzazione.

La tre giorni di missione, oltre la partecipazione ai lavori della Conference de Montréal, è stata caratterizzata da una serie di incontri – politici, diplomatici e tecnici – e da specifici bilaterali con diversi ministri del Québec, con l’Ocse, la McGill University, il Fondo di ricerca del Québec, l’Ecole de Technologie Supérieure (Ets), l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (Ithq). È stato anche visitato il Centre Hospitalier de l’Université de Montréal, uno dei più grandi e moderni centri ospedalieri del Nord America nonché punto di riferimento assoluto per la medicina ultra-specialistica e per l’uso pionieristico dell’intelligenza artificiale e della robotica sia in ambito medico che logistico.

La Conference of Montréal, organizzata dall’Iefa – Forum economico internazionale delle Americhe, è un evento economico internazionale che riunisce leader politici, economici e organizzativi globali per discutere di sfide macroeconomiche più importanti: il tema dell’edizione di quest’anno è ‘Leadership Amidst Uncertainty’.

Nel 2024 la Regione Emilia-Romagna ha avviato una intensa collaborazione con il Québec firmando un’intesa finalizzata a promuovere relazioni bilaterali in tema di sviluppo economico, ambientale, culturale e sociale sostenibile.

“In questi giorni- ha sottolineato il vicepresidente Colla- abbiamo avuto una serie di incontri particolarmente interessanti, utili a consolidare le relazioni istituzionali, accademiche, economiche e sulle filiere di investimento comuni fra Emilia-Romagna e Québec. Abbiamo avuto l’opportunità di far conoscere il grande investimento dell’Europa al Dama Tecnopolo di Bologna, dove arriverà anche l’Università dell’Onu, e parlare delle eccellenze della nostra regione, capace di esportare prodotti unici in tutto il mondo. Il Québec è ricco di terre rare ed è un’eccellenza internazionale in particolare nei settori dell’intelligenza artificiale, nei sistemi dell’energia e della space economy, tutti ambiti di grande interesse per l’Emilia-Romagna. Per questo vogliamo ampliare le nostre collaborazioni, dall’applicazione dell’IA in sanità alla microelettronica, dall’idrogeno allo stoccaggio energetico, ma anche lo studio dell’impatto sociale delle tecnologie, mettendo a valor comune le rispettive esperienze e competenze. Considerando la situazione geopolitica e geoeconomica, l’Europa deve recuperare sovranità tecnologica ed energetica. Per aiutarla in questa direzione dobbiamo relazionarci e progettare insieme ai soggetti a cui ci legano valori comuni e il Québec è uno di questi”.

Il Canada è associato a Horizon Europe, pertanto i ricercatori, le università e le imprese canadesi possono partecipare al programma europeo, il ‘Pilastro II‘, ovvero quello che finanzia la ricerca collaborativa per affrontare le grandi sfide globali. In questo quadro è inserito il progetto pilota ‘Transizione industriale: una prospettiva transatlantica’, un’azione della Commissione europea sviluppata con l’Ocse, che ha selezionato sette regioni Ue per costruire collaborazioni strutturate con regioni nordamericane sulla transizione industriale. La Regione Emilia-Romagna ha proposto e ottenuto il Québec come partner privilegiato, forte della relazione preesistente, e ha individuato un case study comune sul cambiamento tecnologico con focus su AI e Big data come leva per la transizione industriale delle Pmi.