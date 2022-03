Al Convention Center di Las Vegas, le grandi lastre del gruppo si dispongono ad anfiteatro all’interno del concept espositivo Florim Arena. Un monitor altamente tecnologico consente al visitatore di visualizzare le superfici ceramiche in ambienti virtuali sia indoor che outdoor. In questo luogo reale-digitale l’uomo può scegliere la stanza, la collezione e le finiture, personalizzando il design del proprio spazio.

Le lastre Florim Magnum Oversize (fino a 320x160cm) – Menzione d’Onore del Compasso D’Oro ADI – si sviluppano in una molteplicità di varianti estetiche e materiche per rivestire ogni tipo di ambiente: pavimenti e rivestimenti, facciate ventilate, arredamento e soluzioni progettuali specifiche (top bagno, top cucina, tavoli, e più in generale tutti gli elementi tridimensionali che arricchiscono gli spazi).

Un maxi-schermo posizionato sulla parete esterna dello stand racconta il design sostenibile delle collezioni “Made in Florim” veicolando un messaggio chiaro e deciso – “La sostenibilità è una scelta: facciamola insieme”; è l’invito a condividere la volontà di cambiamento che passa inevitabilmente dalle scelte di tutti. Florim è la prima industria ceramica al mondo ad essere Società Benefit e certificata B Corp.

Quest’anno il Gruppo è presente al Coverings anche con un secondo stand dedicato al marchio MILE®stone, prodotto e distribuito dalla consociata americana Florim USA.