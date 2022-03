Ritornano a Modena – al Teatro Michelangelo di via Giardini – i Blood Brothers, una band che fa rivivere l’energia e le emozioni della musica del Boss in maniera assolutamente incredibile per qualità e professionalità, tanto che nell’ultimo anno sono arrivati i complimenti anche di due membri della E Street Band originale e dal produttore dell’ultimo album di Bruce Springsteen.

Da segnalare, inoltre, la partecipazione del frontman Francesco Zerbino “Lo Zerbo” (ormai detto “il Bruce Springsteen livornese”) al programma condotto da Carlo Conti “Tali e Quali” su Rai 1 (spin off del talent “Tale e quale show”) che lo ha fatto conoscere e apprezzare al vasto pubblico televisivo.

Le show racconterà le grandi storie delle canzoni del Boss comprendendo i grandi successi del cantautore del New Jersey come “Born in The Usa”, “Born To Run”, “Hungry Heart”, “Badlands”, “Dancing in the dark” ma punta anche a sfruttare l’ambiente teatrale per proporre chicche e brani eseguiti pochissime volte dallo stesso Boss.

Posto unico numerato: 25,00 € + d.p. – biglietteria del Teatro Michelangelo, via Pietro Giardini 255, Telefono: 059 343662 – Punti vendita Vivaticket e Ticketone e on line TICKETONE: https://bit.ly/BloodBigliettiModena – VIVATICKET: https://bit.ly/BloodBigliettiModena2