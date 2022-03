Un grazie moltiplicato all’infinito per un impegno in prima linea dedicato soprattutto ai più piccoli. È in programma giovedì 31 marzo alle 10.30 un momento di ringraziamento per professionisti sanitari e volontari che negli ultimi mesi hanno prestato il loro servizio al Punto vaccinale Covid pediatrico del Distretto di Vignola presso la Polisportiva Spilambertese. L’iniziativa, organizzata contestualmente alla chiusura del Puv pediatrico, segna la conclusione di un’attività che ha visto la somministrazione di quasi 3800 dosi a bambini della fascia 5-11 anni.

All’appuntamento saranno presenti i rappresentanti della Direzione dell’Azienda USL di Modena, del Comune di Spilamberto e dell’Unione Terre di Castelli. Con loro i sindaci dei Comuni del Distretto sanitario, i volontari della polisportiva Spilambertese, i pediatri di libera scelta e della Pediatria di Comunità, oltre al personale amministrativo del Distretto vignolese. A caratterizzare la cerimonia di ringraziamento sarà la partecipazione del Corpo Bandistico di Spilamberto ‘G.Verdi’ e alcuni alunni e insegnanti dell’Istituto Comprensivo ‘Fabriani’ di Spilamberto.