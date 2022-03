Nuovi giochi per le aree verdi di Castelnuovo e Montale. Sabato 26 marzo alle 10 presso l’area ludica del Parco alla Poesia Alda Merini di Montale l’Amministrazione comunale presenterà i progetti di riqualificazione delle aree gioco del territorio comunale.

L’intervento, che partirà nei prossimi giorni, prevede l’installazione di nuovi giochi e la manutenzione di quelli esistenti, con l’obiettivo di rendere ancor più belli e attrattivi i parchi del territorio in vista della bella stagione. Nel dettaglio, a Castelnuovo verranno sostituiti e implementati con nuove attrazioni i giochi in via Piave e via Pirandello (Rio Gamberi 2), verrà allestita una nuova area giochi in via Picasso, mentre al Parco Alda Merini di Montale l’attuale area giochi verrà completamente rinnovata, con la realizzazione di due zone, una dedicata alla fascia 0-3 anni e l’altra per bambini più grandi.

Si tratta di una vera e propria riqualificazione, orientata a migliorare ulteriormente la fruibilità dei parchi e il livello dei servizi per la comunità, specialmente per le famiglie. Le nuove strutture sono realizzate con materiali resistenti agli agenti atmosferici e pertanto avranno bisogno di minori interventi di manutenzione, inoltre sono tutte dotate di pavimentazioni gommate per garantire la sicurezza dei più piccoli.

Così Massimo Paradisi, Sindaco di Castelnuovo Rangone: “Parchi e aree verdi sono una straordinaria ricchezza per Castelnuovo e Montale. Per questo, negli ultimi 5 anni, abbiamo investito tra manutenzione straordinaria ed ordinaria oltre 1,2 milioni di euro. Nei prossimi giorni partiranno i lavori per realizzare nuove aree giochi e procedere con la manutenzione annuale di quelle esistenti che renderanno i nostri parchi non solo più belli, ma ancor più vivibili per la comunità”.