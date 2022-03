È dedicato a Giacomo Puccini il nuovo racconto teatrale di Corrado Augias, intitolato ‘Corrado Augias racconta Tosca’, che andrà in scena il 30 marzo, alle ore 21, al Teatro Duse Bologna.

Lo sguardo del giornalista e narratore si soffermerà dunque su Tosca, una delle opere più celebri del compositore lucchese che, dopo il debutto a Roma nel 1900, ha conosciuto un grande successo anche a livello internazionale e ancora oggi è universalmente conosciuta e rappresentata. Lo spettacolo, che si avvale della supervisione tecnica e mise en éspace di Angelo Generali, è arricchito da contributi multimediali e brani tratti dall’opera pucciniana.

Giornalista e scrittore, Corrado Augias è nato a Roma. Ha trascorso molti anni all’estero. Parigi prima poi New York, da dove è stato corrispondente del settimanale ‘L’Espresso’ e del quotidiano ‘La Repubblica’. Per ‘La Repubblica’, cura la rubrica quotidiana di corrispondenza con i lettori. Ha pubblicato molti libri di narrativa e di saggistica, ha scritto per il teatro, ideato e condotto numerosi programmi televisivi. Dal 2006, sempre con Corvino Produzioni, porta in scena nei teatri di tutta Italia, e non solo, spettacoli dedicati alle grandi figure della storia della musica e dell’arte.

Biglietti da 18,00 a 29,00 euro. Teatro Duse – Via Cartoleria, 42 Bologna – Tel. 051 231836 – biglietteria@teatroduse.it – Dal martedì al sabato, dalle ore 15 alle 19 e da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. On line: teatroduse.it | Vivaticket